Oeverlanden Hollands Diep





De oeverlanden strekken zich uit in het zuidoosten van Zuid-Holland, van Numansdorp tot Strijensas.

Je hoort het of leest het ergens. Ben je daar al eens geweest. Moet je naar toe gaan, het is zo mooi daar. Vaak zijn het van die minder bekende plekken in Nederland die inderdaad de moeite waard zijn om eens heen te gaan en lekker te genieten van de natuur. Zo'n plek is nou bijvoobeeld het gebied Oeverlanden Hollands Diep. Wel even zoeken om het te vinden al rijdend door de polder. Bij de ingang van het gebied is een parkeerterrein waar wandel-, ruiter- en fietspaden het mogelijk de Oeverlanden Hollands Diep van oost naar west te doorkruisen. Net als zijn grote broer de Biesbosch, is ook het gebied Oeverlanden Hollands Diep een zoetwatergetijdegebied. Hier vind je ongerepte natuur, met verruigde rietlanden, open water, geulen en kreken. En met eb en vloed dus, wat zeldzaam is op zoet water. In een groot deel van het Oeverbos mag je ook buiten de paden.