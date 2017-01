Zaanse Schans





De Zaanse Schans is een buurt met historische houten bebouwing in de gemeente Zaanstad. Het ligt aan de Zaan, tegenover het dorp Zaandijk en naast de Julianabrug. Het is een bekende toeristische bestemming met jaarlijks honderdduizenden bezoekers

Nee, van de rust van de Oeverlanden, zoals in het vorige artikel, komt hier niets van terecht. Op weg naar de Zaanse Schans met de trein is het al merkbaar. Veel toeristen die ook, net als wij, deze dag hadden uitgekozen voor een bezoek aan de Zaanse Schans. Na een korte wandeling zien we al de karakteristieke bebouwing en lopen al snel door de straatjes met winkeltjes, leuke huisjes en natuurlijk de molens. Er wordt heel wat gefotografeerd. Vooral veel selfies. De attracties zelf lijken minder belangrijk. Ondanks de drukte was het een prima dag. De Zaanse Schans ziet er goed verzorgd uit en je kan er lekker rondbanjeren.